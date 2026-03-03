ABD, İsrail, İran ve Katar arasında tansiyon sürerken, savaşın daha geniş coğrafyalara yayılıp yayılmayacağı merak ediliyor. Hangi ülkelerin ise olası bir savaş senaryosunda başarılı olup olmayacağı ise araştırılmaya başlandı.

Araştırma sonuçlarına göre, coğrafi engelleri ve askeri kapasiteleriyle ele geçirilmesi en zor 50 ülke belli oldu.

İşte yapay zeka analizleri ve askeri strateji raporlarına göre, doğal savunma hatları ve savunma doktrinleriyle dünyanın "en güvenli" kabul edilen ülkeleri:

Yeni Zelanda (Coğrafi yalıtılmışlık)

Avustralya (Kıtasal derinlik ve lojistik zorluk)

İzlanda (Kuzey Atlantik'te erişilmezlik)

İsviçre (Alp Dağları ve sığınak ağı)

Afganistan (Geçit vermez sarp araziler)

Norveç (Fiyortlar ve sert iklim)

Japonya (Ada savunması ve teknolojik üstünlük)

Rusya (Devasa yüzölçümü ve kış şartları)

Amerika Birleşik Devletleri (İki okyanus ve sivil silahlanma)

Çin (Nüfus yoğunluğu ve coğrafi derinlik)

İran (Dağlık iç yapı ve savunma hatları)

Vietnam (Orman dokusu ve gerilla tecrübesi)

Kuzey Kore (Yeraltı tahkimatları ve militarizasyon)

İngiltere (Manş Denizi bariyeri)

Kanada (Arktik koşullar ve geniş arazi)

Brezilya (Amazon Ormanları engeli)

Hindistan (Himalayalar ve askeri nüfus)

Nepal (Dünyanın çatısı: Yüksek irtifa)

Butan (Himalaya bariyeri)

Şili (And Dağları ve dar kıyı şeridi)

Etiyopya (Afrika Boynuzu'nun dağlık kalesi)

Finlandiya (Bataklıklar, göller ve orman savunması)

İsveç (Savunma sanayisi ve kuzey coğrafyası)

Azerbaycan (Kafkasya dağ hatları)

Güney Kore (Aşırı tahkim edilmiş sınır hatları)

Tayvan (Ada savunması ve deniz bariyeri)

Endonezya (Binlerce adadan oluşan karmaşık yapı)

Filipinler (Takımada lojistiği zorluğu)

Papua Yeni Gine (Aşılmaz tropikal ormanlar)

Madagaskar (İzole ada yapısı)

Cezayir (Sahra Çölü ve Atlas Dağları)

Kazakistan (Uçsuz bucaksız bozkırlar)

Moğolistan (Lojistik erişimin imkansızlığı)

Güney Afrika (Uzaklık ve kıtasal konum)

Meksika (Karmaşık dağlık ve çöl yapısı)

Pakistan (Nükleer güç ve zorlu kuzey arazisi)

Suudi Arabistan (Sert çöl koşulları)

İspanya (Pireneler ve engebeli iç kesimler)

Singapur (Şehir devleti savunma doktrini)

Tayland (Sık ormanlar ve nehir ağları)

Umman (Sert dağlık ve çöl bariyerleri)

Peru (And Dağları ve Amazon birleşimi)

Kolombiya (Üç koldan uzanan dağ sıraları)

Bolivya (Yüksek irtifa ve Altiplano engeli)

Türkmenistan (Karakum Çölü bariyeri)

Slovakya (Tatras Dağları koruması)

Avusturya (Merkezi Alpler konumu)

Kırgızistan (Tanrı Dağları sistemi)

Ekvador (Lojistiği imkansız kılan Amazon-And birleşimi)

Türkiye (Anadolu kalesi ve askeri tecrübe)