Dünya hızla değişiyor ve bu değişimler sonucunda tüketici alışkanlıkları ve gıda endüstrisini de derinden etkiliyor. İklim değişikliği, artan çevre bilinci, sağlık trendleri ve sürdürülebilirlik talepleri, gıda sektöründe köklü değişimlere zemin hazırlıyor. Günler geçtikçe daha fazla kişi ne yediğine ve bunu nasıl elde ettiğine daha fazla dikkat etmeye başlıyor. Sıcaklıkların artması ve kuraklıklar ve çevresel felaketler de gıda üretimini etkiliyor. Bunun sonucunda doğal kaynakların korunması ve gezegenin geleceği üzerine yapılan uyarılar da tüketici tercihlerini şekillendiriyor.

Çevreye duyarlı ve sağlıklı yaşam biçimlerine olan ilginin artması, market raflarında çok yakında gözden kaybolacak ürünlerin sinyallerini vermeye başladı. Hangi ürünlerin bu dönüşümden etkileneceği ise şimdiden tartışılmaya başlandı. Peki, önümüzdeki 5 yıl içinde marketlerde bulamayacağımız ürünler neler? İşte gelecekte daha az karşılaşabileceğimiz o 5 ürün:

1. Plastik Ambalajlı Ürünler

Son yıllarda küresel ölçekte artan çevre kirliliği ve plastik atıklar, plastik ambalajlı ürünlere olan talebin azalmasına neden oldu. Çevreye duyarlı politikaların ve yasaların etkisiyle, plastik ambalajlar yasaklanacak veya ciddi şekilde sınırlanacak. Bu nedenle, plastik paketlemelerle satılan gıda ürünlerinin raflarda yeri giderek azalacak. Bunun yerine geri dönüştürülebilir ve biyolojik olarak çözünebilen ambalajlar ön plana çıkacak. Tüketiciler, artık doğa dostu ambalajlarla paketlenmiş ürünleri tercih etmeye başlayacak.

2. Şekerli İçecekler

İklim değişikliği ve çevre kirliliğiyle mücadele ederken, sağlık da önemli bir gündem maddesi haline gelmiş durumda. Tüketiciler, şekerli içeceklerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine karşı daha bilinçli hale geliyor. Özellikle aşırı şeker tüketiminin diyabet, kalp hastalıkları ve obezite gibi sağlık sorunlarına yol açması, bu içeceklerin raflardan kaybolmasına yol açabilir. Şekerli içecekler yerine doğal tatlandırıcılarla yapılan içecekler ve düşük kalorili alternatifler, hızla market raflarında yerini alacak.

3. Geleneksel Et Ürünleri

Hayvancılık, iklim değişikliğine en fazla etki eden sektörlerden biri olarak öne çıkıyor. Gıda üretiminin büyük bir kısmı karbon salınımına neden olurken, et tüketimi de bu salınımların başlıca kaynağı. Bu nedenle, et ürünlerinin üretimi ve tüketimi hızla azalabilir. Etin yerini, bitki bazlı et alternatifleri ve laboratuvar ortamında üretilen etler alacak. Yatırımcılar ve tüketiciler, sürdürülebilir ve çevre dostu et alternatiflerine yöneldikçe, geleneksel et ürünlerinin yerini bu alternatifler alacak.

4. İşlenmiş Gıdalar

Sağlıklı yaşam ve doğal gıda trendlerinin yükselmesiyle birlikte, işlenmiş gıdalara olan talep de düşmeye başladı. İnsanlar, katkı maddesi içermeyen, organik ve işlenmemiş gıdalara daha fazla yöneliyor. Bu da, katkı maddesi içeren ve fazla işlenmiş gıda ürünlerinin raflardan yavaşça çekilmesine neden olacak. Sağlıklı ve taze gıdalara yönelik artan ilgi, işlenmiş ürünlerin yerini alacak.

5. Hayvansal Süt Ürünleri

Süt ve süt ürünleri, son yıllarda vegan ve bitki bazlı alternatiflerin artışıyla daha az tercih ediliyor. Ayrıca, süt üretimi çevresel açıdan büyük bir yük oluşturuyor. Tarımda kullanılan su miktarı ve metan gazı salınımı, hayvansal süt üretimini olumsuz yönde etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Bitki bazlı sütler daha sağlıklı ve çevre dostu seçenekler olarak popülerleşirken, geleneksel süt ürünlerinin market raflarındaki yeri giderek azalacak.

YENİ DÖNEM, YENİ ALIŞKANLIKLAR

Küresel iklim değişikliği, çevresel sorunlar ve sağlık kaygıları, tüketici alışkanlıklarını şekillendiriyor ve bu da gıda sektörünü dönüştürmeye başlıyor. 5 yıl içinde market raflarında önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor ancak bu değişimin sadece çevreye değil aynı zamanda insan sağlığına da katkı sağlayabileceği düşünülüyor.