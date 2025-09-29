Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, yeni haftada hava sıcaklıkları kademeli olarak düşmeye devam edecek. Yarın ve salı günü özellikle kuzey ve iç bölgelerde yağışlı hava etkisini gösterecek.

Bugün İstanbul’da yer yer yağmur geçişleri bekleniyor. Kentte sıcaklığın 22 derece civarında seyredeceği, sert rüzgarların ise gün boyunca etkisini sürdüreceği bildirildi. Hafta boyunca İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde hava sıcaklığı 6 derece birden düşecek.

Yarın ve salı günü kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerine yakın değerlerde olması bekleniyor.

Ülkenin kuzeybatı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Antalya çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz ve İzmir’in kuzey ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği öngörülüyor.

Meteoroloji, sabah saatlerinde Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis yaşanabileceği uyarısında bulundu. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (saatte 30-50 km) esmesi bekleniyor.

17 İL İÇİN SARI ALARM

Meteoroloji 17 il için sarı alarm verdi. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış ve yağmur bekleniyor. İşte sarı kod verilen şehirler:

İstanbul, İzmir, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Yalova, Düzce.