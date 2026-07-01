Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel değerlendirmelerine göre, İstanbul'da son günlerde güneş altında 40 dereceye kadar ulaşan aşırı sıcaklar etkisini yitirmeye başlıyor. Perşembe ve cuma günleri hava sıcaklığının 32 derece civarında seyredeceği öngörülürken, kuzeydoğudan esen poyrazın bunaltıcı havayı bir miktar kırması bekleniyor.
HAFTA SONU YAĞIŞLAR GERİ DÖNÜYOR
Uzun süren sıcak hava dalgasının ardından İstanbulluların beklediği yağış haberi geldi. Cumartesi gününden itibaren hava koşullarının değişmesi ve il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Yağışlarla birlikte sıcaklık değerlerinde de düşüş yaşanacak.
Cumartesi günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, beklenen en yüksek sıcaklık 30 derece, pazar günü ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, beklenen en yüksek sıcaklık 28 derece olacak.
İstanbul'da özellikle bugün 40 derece hissedilen hava sıcaklığı hafta sonunun yaklaşmasıyla birlikte etkisini yitirecek. Meteoroloji uzmanlarının yaptığı değerlendirmelere göre, İstanbul'da yarından itibaren sıcaklıklar düşmeye başlayacak. Megakentte akşam saatlerinde kuzeyden esen rüzgarla havanın üşütecek.
TÜM YURTTA PAZAR YAĞMUUR ETKİLİ OLACAK
Etkisini göstermesi beklenen sağanak yağış yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmayacak. Cumartesi günü Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de etkili olması beklenen sağanak pazar günü Trakya ve Ege sahilleri ile Güney Doğu Anadolu dışında tüm bölgelerde etkili olacak. Batı bölgelerde sağanak yeni hafta başında kesilecek.