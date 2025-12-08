Hindistan hükümeti, 28 Kasım’da yayımladığı kararla devlet destekli güvenlik uygulaması Sanchar Saathinin tüm yeni akıllı telefonlarda ön yüklü olarak bulunmasını zorunlu hale getirdi.

Düzenleme yalnızca yeni cihazları değil, halihazırda kullanılan eski telefonları da kapsıyor. Buna göre uygulama, güncellemeler aracılığıyla mevcut cihazlara da otomatik olarak yüklenecek ve kullanıcılar tarafından kaldırılamayacak.

HÜKÜMETİN GÜVENLİK STRATEJİSİ İÇİNDE YER ALIYOR

Sanchar Saathi; çalıntı veya kaybolan telefonların uzaktan bloke edilmesi, sahte IMEI numaralarının tespiti ve dolandırıcılık amaçlı iletişim girişimlerinin engellenmesi gibi işlevleriyle hükümetin mobil güvenlik stratejisinin merkezinde yer alıyor. Yetkililer, ülkede artan telefon hırsızlığı ve mobil dolandırıcılık vakalarını bu zorunluluğun temel gerekçesi olarak gösteriyor.

APPLE KARARA İTİRAZ ETTİ

Karar, teknoloji devlerinden özellikle Apple’ın tepkisini çekti. Şirket, iOS işletim sisteminin kullanıcı onayı olmadan üçüncü taraf ya da devlet uygulamalarının yüklenmesine izin vermediğini hatırlatarak düzenlemenin gizlilik ve güvenlik açısından ciddi risk taşıdığını savundu. Apple’ın bu tutumu, diğer üreticilerin nasıl bir yol izleyeceğine dair soru işaretlerini artırıyor.

KULLANICI MAHREMİYETİ GÜNDEMDE

Hindistan’ın zorunlu uygulama kararı, bir yanda ulusal güvenlik gereklilikleri, diğer yanda kullanıcı mahremiyeti ve cihaz kontrolü tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Düzenlemenin, küresel ölçekte devletlerin akıllı cihazlara zorunlu yazılım yükleme politikaları üzerine yeni tartışmaları tetiklemesi bekleniyor.