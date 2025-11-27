Türkiye'de göler bir bir kurumaya başladı. Son görüntüler Sakarya'dan geldi. Sakarya ve Kocaeli’nin içme suyu kaynağı Sapanca Gölü’nde, kuraklık nedeniyle su seviyesi gözle görülür şekilde azaldı.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA ÇEKTİ: SON DURUM BU...

Gölün Arifiye ilçesi kıyılarında bir vatandaş, suyun çekildiği alanda yürüyenleri ve mangal yapanları cep telefonuyla görüntüledi.

Görüntüleri kaydeden vatandaş, “Size son durumu şöyle anlatayım. Buralar hep gölün üstündeydi. Suyun olduğu yerde insanlar mangal yapıyor şu an. Son durum bu" diye konuştu.