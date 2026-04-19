Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, müfettişlerin kendisine yönelik tek bir kusur bulamadığını belirtirken, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in çocuklarının milyonlarca dolarlık mülklerini mercek altına aldı.



Yavaş, Osman Gökçek’in Ankara Gölbaşı İncek’teki villasının 600 milyon, Ahmet Gökçek’in İzmir Narlıdere’deki villasının ise 300 milyon TL değerinde olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:



900 MİLYONLUK 2 VİLLA



"Melih Gökçek 23 yıl belediye başkanlığı yaptı. Ömrü boyunca memur. Çoluğu çocuğu hiç çalışmamış. 5 kuruş geliri de yok. Bir oğlu 600 milyon liralık villa yapmış, diğeri 300 milyonluk. Hangi parayla yaptı bunu? Villa inşaatını yapanlar da Ankapark’taki inşaatları yapan Binko İnşaat... Batık Ankapark’ın müteahhidi burayı yapıyor.



AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in milyonlarca dolarlık villası



'NE VERGİ VERDİN?'



5 kuruş gelirin var mı senin? Şimdiye kadar kaç işçi çalıştırdın? Ne kadar vergi verdin? Maliye Bakanı incelesin nasıl yapılmış? Ahmet de hayatı boyunca çalışmamış. Birine TV diğerine futbol kulübü verilmiş. İzmir’de eşinin adına 300 milyon liraya villa almış sonra satışa çıkardı.



Ahmet Gökçek'in İzmir'deki lüks villası



LASTİKÇİ TV



TV’lerinde insanları karalıyorlar. Beyaz TV hangi parayla kuruldu. Bir lastikçi adına kurulmuş. Bunların eline nasıl geçmiş? Bunlar çok kolay soruşturulmalarla ortaya çıkar. Bize gelen ihbarları kendilerine iletmeye devam edeceğiz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi soruşturma izni versin. Melih Gökçek tutuksuz yargılansın. Son derece yoğun delillerimiz var.





Melih Gökçek ile oğulları Ahmet Gökçek ve Osman Gökçek