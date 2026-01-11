Ağır yaptırımlar getiren ve tepkiler üzerine beklemeye alınan trafik kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'na sunuldu.



Teklifin ilk 6 maddesi cuma günü Meclis'te kabul edilirken, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mustafa Gürban ise görüşmeler sırasında trafik cezalarının vatandaşları adeta tuzağa düşürecek şekilde kesildiğini savunarak uygulamalara tepki gösterdi.

'4-5 NOKTADA BİRDEN RADAR VAR'



Radar uygulamalarını eleştiren Gürban, “Radar pususu atmayın. Öyle yerlerde radar araçları var ki görmek mümkün değil. Bir ekip, radar koyduğu yere diğer ekibi bıraksa beş saat sonra bulamaz. Bayramda Ankara Yaşamkent’ten havalimanına kadar 4-5 ayrı noktada radar vardı” dedi. Hız sınırını aşanlara verilen cezalar kademeli olarak 30 bin TL’ye kadar çıkacak. Düzenlemeyle plakasının okunmasını engelleyen sürücülere ağır para cezaları getirildi. Plakasını kapatan sürücülere ilk tespitte 140 bin lira, ikinci kez aynı ihlalin yapılması hâlinde ise 280 bin lira idari para cezası uygulanacak.



GÖRÜŞMELER BU HAFTA DA SÜRECEK



Plakanın bez, bant veya çamurla kapatılmasının, özellikle otoyol ve köprülerde kaçak geçiş amacıyla yapıldığına dikkat çekildi. Kanun tekliņnin görüşmelerine 13 Ocak Salı günü devam edilecek. Teklif kapsamında, yönetmelikte nitelik ve ölçülere aykırı plaka kullananlara da 4 bin lira para cezası verilecek. Bu araçlar, plakaları mevzuata uygun hâle getirilene kadar traņkten men edilecek.

EHLİYET İPTALLERİ GÜNDEMDE



Yasa teklifi ile ‘Hız sınırları’ maddesi sert cezalar içeren biçimde değişecek. TBMM’de bu hafta ele alınacak teklife göre sürücüler, bir yıl içinde 5 kez olmak üzere yerleşim yeri içinde 55 kilometreden fazla sürat yapanlarsa 30 gün, 65 kilometreden fazla sürat yapanlarsa 60 gün ve 66 kilometreden fazla sürat yapanlarsa 90 gün süreyle ehliyetleri alınacak. Kırmızı ışık ihlaliyle trafik kazasına sebep olanların ehliyetine de 60 gün süreyle el konulacak. Ayrıca araçlarında radar ve hız ölçen cihazları tespit eden düzenek bulunan sürücüler ile bu cihazları imal ve ithal edenlere 185- 370 bin lira arasında ceza verilecek.