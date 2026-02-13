Brezilya’nın Goiás eyaletinde bulunan Itumbiara kentinde yaşanan aile trajedisi, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Itumbiara Belediyesi’nde hükümet sekreteri olarak görev yapan bir yetkilinin, eşinin kendisini aldattığını öğrenmesinin ardından iki çocuğunu öldürüp intihar ettiği bildirildi.

ÖZEL DEDEKTİF ORTAYA ÇIKARDI

Yerel medya organlarında yer alan haberlere göre, bir süredir eşinden şüphelenen sekreter, iddiaları netleştirmek amacıyla özel dedektif tuttu. Yapılan takip sonucunda eşinin başka bir kişiyle ilişki yaşadığı bilgisine ulaşıldı. Bu durumun ortaya çıkmasının ardından aile içinde ciddi bir kriz patlak verdiği belirtildi.

FACİAYLA SONUÇLANDI

Olayın yaşandığı gün belediye sekreterinin evde bulunan iki çocuğunu öldürdüğü, ardından aynı evde intihar ettiği aktarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, evde üç kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Güvenlik güçleri adreste kapsamlı bir inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. Yaşanan trajedi Itumbiara kentinde derin bir üzüntü ve şoka neden olurken, olay Brezilya’da aile içi şiddet ve ruh sağlığı konularını yeniden kamuoyunun gündemine taşıdı.