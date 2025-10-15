Muğla’nın Bodrum ilçesine bu sabah saatlerinde gelen 88 metru uzunluğundaki süper yat Sunrays görenleri hayran bıraktı. Uluslararası Süper Yat Derneği Ödülü, Dünya Süper Yat Ödülü ve Asya Teknecilik Ödülü sahip yat Bodrum limanına giremeyince Mantar Burnu açıklarında demirledi. Yatı yakından görmek isteyen tekneler rotalarını değiştirdi, yakından yatı inceledi.

HAFTALIK KİRASI BODRUM’DA BİR VİLLA PARASI

Holanda tersanelerinde inşa edilen, içerisinde 9 lüks kabin, su sporları merkezi. Helikopteri, sinema salonu, bilardo salonu, kütüphane, uydu donanımlı çalışma odası ve 27 personeli bulunan yatın bir haftalık kirasının 1 milyon 150 bin Euro (55 milyon 200 bin TL) olduğu ve bununla Bodrum’da bir villanın satın alınabileceği belirtildi.

KAZAK MİLYARDER KİRALADI İDDİASI

Yatı Ege ve Akdeniz’de iki haftalık tatil için bir Kazak ailenin kiraladığı ve bugün akşam saatlerinde özel bir jet ile Milas- Bodrum Havalimanı’na gelecek ailenin helikopter ile yata geldikten sonra yatın Bodrum’dan ayrılacağı öğrenildi.