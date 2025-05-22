Bu yaz, Zodyak’ın 4 burcu için özel bir dönem olacak. Uzun zamandır beklenen uyum, ilham verici değişimler ve iç huzur, tüm bunlar gerçek mutluluğa ulaşmanızı sağlayacak. Bu yaz, sadece dışsal değil, içsel olarak da sizi ısıtacak ve derinlemesine bir huzur getirecek.

Yengeç

Bu yaz, sevdiklerinizle olan ilişkilerinizde derinleşmeler yaşanacak. Hayatınızı değiştirecek önemli bir karşılaşma da mümkün. Sevildiğinizi, anlaşıldığınızı ve yerinizde olduğunuzu hissedeceksiniz. Ev, aile, sessizlik ve rahatlık gibi unsurlar, mutluluğun göründüğünden çok daha yakın olduğunu hatırlatacak.

Başak

Uzun zamandır aradığınız basit ama gerçek barış bu yaz sizlerle olacak. Kaygılardan kurtulacak, geleceğe güvenle bakacak ve kendinize olan saygınızı yeniden kazanacaksınız. Bu, gerçek anlamda özgürleştiğinizi hissedeceğiniz ve iç huzurunuzu bulacağınız bir dönem olacak.

Terazi

Hayatınız, ışık, sevgi ve kolaylıkla dolacak. İlişkiler uyum içinde olacak, iş hayatınız keyifli geçecek ve kendinizle tam bir uyum içinde olacaksınız. Fazlalıklardan kurtulmayı öğrendiniz ve artık gerçekten ihtiyacınız olanı elde ediyorsunuz. Bu yaz, dünyanın sizin kurallarınıza göre oynadığı hissini yaşayacaksınız.

Balık

Derin bir ilham ve ruhsal bir enerji dalgası hissedeceksiniz. Belki de uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir şeyi yapmaya başlayacak ya da geçmişinizi unutturacak biriyle tanışacaksınız. İçinizi ısıtacak, uzun süre sizinle kalacak, sıcacık ve neredeyse masalsı bir mutluluk sizi bekliyor.