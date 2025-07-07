Kavunun sade kabuğunu kestiğinizde ortaya çıkan canlı turuncu rengi sadece görsel değil, besinsel olarak da zenginliğin habercisi. A ve C vitaminleri başta olmak üzere, lif, potasyum ve antioksidan bakımından zengin yapısıyla kavun, yaz aylarında sofralarda mutlaka yer alması gereken bir meyve olarak öne çıkıyor.

DİYETİSYENLERDEN KAVUN ÖNERİSİ

Diyetisyen Hope Brandt, USA TODAY'e yaptığı açıklamada, "Daha fazla su içeren, iltihap önleyici ve besin yoğunluğu yüksek yiyecekler arıyorsanız kavun, diyetinize mükemmel bir katkıdır" ifadelerini kullandı.

2023 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre kavun, karpuz gibi meyveler, dengeli bir beslenme düzeninde bağışıklığı güçlendiren, sindirime yardımcı olan ve kronik hastalıklara karşı koruyucu etkiler gösteren antioksidanlar açısından önemli bir kaynak.

GÖZ SAĞLIĞINDAN KANSERE KADAR ETKİLİ

Diyetisyen Monica D’Agostino ise kavunun sahip olduğu turuncu rengin kaynağı olan beta-karoten maddesinin önemine dikkat çekti. Beta-karoten vücutta A vitaminine dönüşerek göz sağlığına katkı sağlıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve serbest radikallere karşı bir antioksidan görevi görüyor.

Ayrıca, tüm zararlıların hücre hasarına neden olarak kalp hastalığı ve kanser gibi ciddi hastalıklara zemin hazırlayabildiğini beta-karotenin bu süreci yavaşlatabildiğini belirtti.

Kavun aynı zamanda demir emilimini artıran C vitamini açısından da oldukça zengin. Brandt, bu özelliğiyle kavunun özellikle bitkisel beslenen bireyler için önemli bir takviye olduğunu ifade etti.

GÜNDE TÜKETMENİZ GEREKEN KAVUN MİKTARI: 2 PORSİYON

Bir fincan yani 160 gram taze doğranmış kavun, sadece 53 kalori içeriyor. Bu miktar, günlük A vitamini ihtiyacınızı fazlasıyla karşılarken, C vitamini ve lif açısından oldukça faydalı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), günde en az beş porsiyon meyve ve sebze tüketilmesini öneriyor. D’Agostino'ya göre kavun, bu hedefin bir ya da iki porsiyonunu karşılamak için ideal bir seçenek.