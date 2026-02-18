TEPAV’dan Ekonomist Hakkı Hakan Yılmaz, Hazine’nin altın borçlanması nedeniyle bu yıl 16.5 milyar dolarlıķ (güncel kurla 721 milyar TL) faiz ödeyeceğini hesaplamıştı. Bu yıl bütçede 2.7 trilyon TL’lik rekor faiz ödemesi öngörülerken, altın borçlanmasının yaratacağı maliyetin bir kısmının bütçe tahmininde yer almadığı düşünülüyordu.

‘FAİZ ZAYIF HALKA’

Bu konuya ocak ayı bütçe verilerini incelediği raporunda değinen Gedik Yatırım Başekonomisti Serkan Gönençler, “2026’da kabaca 184 tonluk altın tahvilinin geri ödemesi yüksek altın fiyatları nedeniyle Hazine’ye ek faiz harcaması doğuracak. 2026 yılı bütçesi hazırlandığı dönemde ons altın fiyatlarının 3.300 dolar civarlarında seyrettiği dikkate alındığında, mevcut altın fiyatlarıyla bu etki 250-300 milyar TL seviyelerine varabilir” dedi. Bu nedenle Hazine’nin bu yıl ödeyeceği faiz 3 trilyon TL’ye ulaşabilir. Gönençler, ocak ayı bütçe verileri için “Bütçede zayıf halka faiz harcamaları” değerlendirmesini yaptı.