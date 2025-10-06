Altın yatırımcısının yüzünü güldüren rekor yükselişin arka planında karanlık bir tablo olabileceğini söyleyen Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, “Altına bilerek yol veriliyor” diyerek kritik açıklamalarda bulundu. Son 400 dolarlık artışı “manipülasyon fiyatlaması” olarak değerlendiren Memiş, 2025–2026 döneminde yatırımcıların büyük bir hayal kırıklığı yaşayabileceğini vurguladı. “Zahmetsiz zenginlik dönemi bitti, bu süreçte yatırımcı değil sistem kazanacak” ifadelerini kullandı.

"SAVAŞTA BİLE GÖRMEDİK"

“Savaşta bile 400 dolarlık yükseliş görmedik” diyen Memiş, özellikle 2025 ve 2026 yıllarına dikkat çekti: “Bu yıllarda yatırımcı değil sistem kazanacak. Zahmetsiz zenginlik hayal etmeyin!”

"ALTIN DÜŞMEYECEK ALGISINA İNANDIRDILAR"

İslam Memiş, son dönemlerde altına olan talebin ve fiyat artışının arkasında manipülatif bir sürecin olduğunu vurgulayarak, toplumda oluşturulan algının tehlikeli olduğunu ifade etti:

“Topluma ‘altın fiyatları asla düşmez’ algısı yerleştirildi. Bu algıyla bir sabah manipülasyon fiyatlamasına uyanabiliriz. O kadar uzak bir ihtimal değil bu…”

2025 VE 2026 YILLARINDA ZENGİN OLMAYI UNUTUN1

Memiş, altındaki yükselişin vergi sistemi üzerinden sermaye sahiplerinden nasıl kazanç sağlandığını da şöyle açıkladı:

“Kazancın olduğu yerde vergi vardır. Ve bu zahmetsiz kazanç üzerinden sistem, yatırımcıdan daha çok kazanmaya başladı. Yatırımcı zengin olduğunu zannederken, sistem asıl kazancı topluyor. 2025 ve 2026’nın şifresi bu: Sistem kazanacak!”

"GÜMÜŞTE RİSK VAR ALTIN PAHALI"

İslam Memiş’in son piyasa değerlendirmelerine göre:

Ons altın: 3887 dolar seviyesinden kapanış yaptı.

Gram altın: 5378 TL seviyesinde ve “benim için pahalı” diyor.

Gram gümüş: 64,34 TL. Ancak Memiş bu seviyeden giriş yapılmasını doğru bulmuyor.

Gümüş ons fiyatı: 48 dolar, ancak 44-42-40 dolar seviyelerine düşme beklentisi hâlâ güçlü.

“Bu seviyelerden gümüş alınmaz. Ne altın ne de gümüş için bu fiyatlar bana göre uygun değil. Şahsen pozisyonumu çoktan değiştirdim.”

BORSADA ALIM FIRSATI VAR MI?

BIST 100 endeksinin %2 düşüşle 10.858 puanda kapattığını hatırlatan Memiş, kişisel yatırım stratejisini de açıkladı:

“Bugün elimde TL ya da dolar olsa, borsaya girerdim. Ama tek bir hisse değil, 5 farklı kurumsal şirket hissesine 6 ay vade ile yatırım yapardım.”

DÜNYADA DÜZEN DEĞİŞİYOR

İslam Memiş’in en çarpıcı uyarılarından biri de küresel ekonomi ve vergilendirme sistemine dair:

“Yeni dünya düzeninde sistem senin ortağın olacak. Artık tek başına kazanç diye bir şey olmayacak. Kazandığın her şeyden sistem pay alacak. Bunu yakında çok daha net göreceksiniz.”

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.