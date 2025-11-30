Edinilen bilgilere göre henüz kimliği açıklanmayan sürücünün kontrolündeki traktör, tarım işçilerine yardım eden küçük İsa’ya tarlada çalışma sırasında çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Gercüş Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şimşek’in cenazesi otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, traktör sürücüsü gözaltına alındı.

Yetkililer kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

BU YILIN 85. ÇOCUK ÖLÜMÜ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), İsa Şimşek’in ölümüyle birlikte 2024 yılında kayıt altına alınabilen 85’inci çocuk işçi ölümünün yaşandığını bildirdi. Açıklamada çocuk işçiliğinin önlenmesi için acil tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.