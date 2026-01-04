Dünyanın en büyük kesintisiz kum çölü olan Rubülhalis (Boş Mahalle) boyunca uzanan bu yol, devasa petrol ve gaz rezervleriyle bilinen Haradh şehrini, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sınırı yakınındaki Al Batha'ya bağlıyor.

ÖNCEKİ REKORA 110 KİLOMETRE FARK ATTI

Avustralya'daki Eyre Otoyolu, 146 kilometrelik düzlüğüyle bu unvanı taşıyordu. Suudi Arabistan, bu rekoru yaklaşık 110 kilometre farkla geride bıraktı.

Gezegenin en zorlu ortamlarından birinde 256 kilometrelik düz bir hattı korumak büyük bir teknik başarı olarak kabul ediliyor. Sürekli yer değiştiren kum tepeleri ve yazın 50°C'yi aşan aşırı sıcaklara rağmen asfalt, jilet gibi dümdüz kalmaya devam ediyor.

EN BÜYÜK TEHLİKESİ 'YOL HİPNOZU'

Highway 10'da sürüş yapmanın en büyük riski virajlar veya bozuk yollar değil; aksine yolun kusursuzluğu. Yaklaşık iki saat boyunca hiçbir görsel uyaran veya fiziksel hareket (direksiyon kırma gibi) olmaması, sürücülerde "yol hipnozu" denilen durumu tetikliyor. Beyin, monotonluk nedeniyle bir süre sonra uyku moduna geçmeye başlıyor.