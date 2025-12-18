Bugün itibarıyla dünya genelinde tamamıyla elektrikli araçlara ayrılmış, şehirler arası yollar bulunmuyor ancak bazı şehir merkezlerinde ve özel bölgelerde sadece elektrikli araçların girebileceği sınırlanmış alanlar yayılıyor. Bazı ülkelerde bu fikrin altyapısını oluşturabilecek pilot projeler dikkat çekiyor. Avrupa merkezli başlayan uygulamaların adım adım dünya genelinde yayılması bekleniyor. Hatta bazı yollarda araçların yolda giderken şarj olabileceği özel donanımlar hazırlanıyor.

ŞEHİR MERKEZLERİNDE SIFIR EMİSYON DÖNEMİ: BENZİNLİ VE DİZEL ARAÇ GİREMEYECEK

Elektrikli araçlara özel uygulamaların en somut örnekleri ise şehir merkezlerinde görülüyor. Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede “Sıfır Emisyon Bölgeleri” hayata geçiriliyor.

Bu bölgelerde yalnızca tam elektrikli ve sıfır emisyonlu araçların serbestçe dolaşmasına izin veriliyor. İçten yanmalı motorlu araçlar ya tamamen yasaklanıyor ya da yüksek giriş ücretlerine tabi tutuluyor.

HAREKET HALİNDEYKEN ŞARJ OLACAKLAR

Bu uygulamalardan en dikkat çekeni İsveç'te gerçekleşti, elektrikli araçlara uyumlanma konusunda öncü olan ülkede E20 otoyolunun bir bölümünde hayata geçirilen proje kapsamında, elektrikli araçlar hareket halindeyken şarj olabiliyor.

Yolun içine yerleştirilen özel sistemler sayesinde, uyumlu elektrikli araçlar seyir sırasında enerji alabiliyor. Bu yollar doğrudan “sadece elektrikli araçlara yasaklı” olmasa da, altyapısı itibarıyla elektrikli ulaşımı teşvik eden yeni nesil bir model olarak görülüyor.

SADECE ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN GİREBİLECEĞİ YOLLAR

Oxford (İngiltere): Kent merkezinde belirlenen bölgelerde, yalnızca sıfır emisyonlu araçlara ücretsiz giriş izni veriliyor.

Oslo (Norveç): Şehir merkezinde fosil yakıtlı araçlar kademeli olarak yasaklanırken, elektrikli araçlar öncelikli hale getiriliyor.

Amsterdam ve Rotterdam (Hollanda): Özellikle ticari taşımacılıkta sıfır emisyon zorunluluğu getirilen bölgeler genişletiliyor.

Brüksel (Belçika): Şehir genelinde düşük ve sıfır emisyon bölgeleri yaygınlaştırılıyor.

Çin, özellikle büyük şehirlerinde sıfır emisyonlu ulaşım politikalarını hızlandırmış durumda. Shenzhen gibi kentlerde toplu taşıma filolarının neredeyse tamamı elektrikli hale getirilirken, belirli bölgelerde fosil yakıtlı araçlara ciddi kısıtlamalar uygulanıyor.

ABD’de ise Los Angeles ve Santa Monica gibi şehirlerde sıfır emisyon bölgeleri için pilot projeler ve planlamalar yürütülüyor.