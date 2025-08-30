Kopenhag Üniversitesi Hastanesi'nden Prof. Henning Bundgaard liderliğinde yürütülen çalışmada, implante edilebilir defibrilatör kullanan 1.200 hasta incelendi. Potasyum desteği alan grupta düzensiz kalp atışı, kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış ve ölüm riskinin %24 oranında azaldığı görüldü.

Madrid'deki Avrupa Kardiyoloji Derneği Kongresi'nde sunulan araştırma, potasyumun hem gıdalardan hem de takviyelerden alınmasının kalp fonksiyonları üzerinde olumlu etkiler yarattığını gösterdi.

POTASYUM NEDEN ÖNEMLİ?

Potasyum, sinir sistemi, kas kasılması ve düzenli kalp atışı için hayati önem taşıyan bir elektrolittir. Ayrıca vücudun fazla sodyumu idrar yoluyla atmasına yardımcı olur. Fazla sodyum (tuz) ise yüksek tansiyon, kalp krizi ve felç riskini artırmaktadır.

Prof. Bundgaard, modern beslenme düzeninde işlenmiş gıdalar nedeniyle sodyumun arttığını, potasyumun ise azaldığını vurguladı:

"İnsan bedeni aslında potasyum açısından zengin, sodyum açısından fakir bir beslenme düzenine uyum sağladı. Ancak günümüzde oran tersine döndü. Bu da kalp sağlığı için ciddi bir tehdit."

HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Bir muz yaklaşık 500 mg potasyum, yarım fırında patates 600 mg, bir su bardağı çiğ ıspanak ise 450 mg potasyum içeriyor. Lahana, brokoli, Brüksel lahanası, mercimek, yoğurt, balık, kuruyemişler, süt, kahve ve çay da önemli kaynaklar arasında.

Ulusal Sağlık Enstitüleri, yetişkin erkekler için günlük 3.400 mg, kadınlar içinse 2.600 mg potasyum alımını öneriyor.

DOĞAL KAYNAKLAR ÖNEMLİ

Madrid La Paz Üniversitesi Hastanesi’nden Prof. Jose Luis Merino, potasyumun mümkünse doğal gıdalardan alınmasının daha güvenli olduğunu belirtti. Benzer şekilde İngiliz Kalp Vakfı Direktörü Dr. Sonya Babu-Narayan da takviyelere karşı uyardı:

"Doktor tavsiyesi olmadan potasyum takviyesi almayın. Yüksek potasyum seviyeleri de kalp krizi gibi ciddi riskler doğurabilir. En güvenli yol, potasyum açısından zengin meyve, sebze, baklagil ve balıkları beslenmenize dahil etmektir."

UZMANLAR UYARIYOR

Beslenme uzmanı Dr. Carrie Ruxton, potasyumun kalp-damar sağlığı için tuz azaltmak kadar önemli olduğunun altını çizdi. Yapılan ulusal beslenme araştırmaları, gençlerin üçte birinin ve yetişkinlerin dörtte birinin potasyum eksikliği riski taşıdığını gösteriyor.