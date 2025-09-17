Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, DİSK ile yaptıkları görüşmeler anlaşma sağlandığını ve iş bırakma eyleminin sona erdiğini duyurdu.

Duman yaptığı açıklamada, "DİSK Genel İş 6 No'lu Şube ile yaptığımız görüşmeler sonucunda belediyemizde yaşanan maaş ödeme sorununa dair önemli bir adım attık." dedi.

Duman şu ifadeleri kullandı:

Ekonomik krizin, gelirlerimizdeki azalmanın ve geçmişten gelen borçların etkilerinin sonucu olarak belediyemizde çalışan arkadaşlarımızın karşılaştığı sıkıntılardan dolayı hizmetlerimizde aksamalar yaşandı. Ancak DİSK Genel İş 6 No'lu Şube ile yaptığımız anlaşma sonucunda belediyemizdeki iş bırakma eylemi sona ermiştir.

Belediye yönetimi olarak bundan sonraki süreçte benzer durumların yaşanmaması için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz.

Bundan sonra tüm gücümüzle Buca'mıza hizmet etmeye, daha çok çalışmaya ve üretmeye odaklanacağız. Artık Buca ailemize en iyi hizmeti sunmak için mesai arkadaşlarımla hep birlikte görevimizin başındayız. Buca'mızdaki sorunları hızla çözüme kavuşturacağız.

Tüm Bucalılara bu zorlu süreçteki anlayışınız ve dayanışması için teşekkür ediyorum.