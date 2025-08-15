Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:

14.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)

15.55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

16.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

17.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

17.45 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

20.15 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

20.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)