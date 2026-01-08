BUDO’nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
08:00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
11:30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
11:30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
13:00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
16:30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
19:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
19:30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
İDO'nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre iptal edilen seferler ise şunlar:
07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa
12:30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadiköy