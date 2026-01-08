BUDO’nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08:00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) 

11:30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

11:30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) 

13:00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

16:30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

19:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

19:30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

İDO'nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre iptal edilen seferler ise şunlar:

07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

12:30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadiköy