Gürer, yaptığı açıklamada, tarımda dışa bağımlılığın verilerle açıkça görüldüğünü belirtti. Küresel iklim değişikliği, Kovid-19 pandemisi derken bu defa tarımda büyük ülkelerin liderlerinin davranış biçiminin de etkili olmaya başladığını söyleyen Gürer, şunları kaydetti:

"ABD yeni Trump dönemi, korumacı bir anlayışla süreci yönettiği için önümüzdeki dönemde dünyada tarımın sorunları daha da artacak. Avrupa Birliği de bu bağlamda kendi kendine yeterliliğin peşinde ve bu anlamda Türkiye gibi ülkeler mutlak surette kendi kendine yeterli bir noktaya ermek durumunda.

Verilere baktığımız zaman ülkemiz önemli hububat ve bakliyatta hâlâ ithalatçı konumda. Örneğin nohut, 2024 yılında 12 bin 131 ton ithal edilmiş. 2025 yılının ilk 8 ayında ise ithalatımız 31 bin 769 tona çıkmış. TÜİK verileri henüz tam olarak açıklanmadığı için yıl sonunda bu rakamların daha da yükselmesi bekleniyor. Süt tozunda 2024 yılında 927 ton ithalat yapılmışken, 2025’in ilk 8 ayında bin 15 ton ithalat gerçekleşmiş.

Buğdayda geçen yıl 4 milyon 300 bin ton ithal buğday gelmiş. Bu yılın ilk 8 ayında ise 2 milyon tonu geçmiş durumda. Yıl sonuna kadar bu miktarın artması olası çünkü yıllık 8 ila 10 milyon ton arasında değişen buğday ithalatımız var. Ayçiçek yağında 2024 yılında 2 milyon 951 bin ton ithalat yapılmış, 2025 yılının ilk 8 ayında ise 2 milyon 138 bin ton ithalat gerçekleşmiş.

Çayda 2024 yılında 14 bin 393 ton ithalat yapılırken, 2025’in ilk 8 ayında 12.485 ton çay ithal edilmiş. Pamukta 2024 yılında 762 bin 269 ton olan ithalat, bu yılın ilk 8 ayında 971 bin 530 tona yükselmiş. Kuru fasulyede 2024 yılında 6 bin 708 ton ithalat yapılırken, bu yılın ilk 8 ayında 3 bin 296 ton ithalat gerçekleşmiş.

"ANAVATANI TÜRKİYE OLAN MERCİMEĞİ ARTIK İTHAL ETTİK"

Kırmızı mercimekte 2024 yılında 543 bin 303 ton ithalat yapılmış. 2025’in ilk 8 ayında ise 300 bin 175 ton mercimek ithal edilmiş. Anavatanı Türkiye olan mercimeği artık ithal eder hale geldik. Hatta yıllık ürettiğimizden fazla mercimek dışarıdan getiriyoruz.

Cevizde 2024 yılında 73 bin 393 ton ithalat yapılmışken, 2025’in ilk 8 ayında 53 bin 218 ton ithalat gerçekleşmiş. Elmada geçen yıl 77 bin ton olan ithalat, bu yılın ilk 8 ayında 31 bin 219 ton olmuş. Pirinçte ithalat devam ediyor, soyada ise yüzde 95 oranında dışa bağımlıyız."

Gürer, Türkiye’nin üretim gücü olmasına rağmen dışa bağımlı hale gelmesini eleştirerek, “Bu durumda 21 üründe ciddi arz açığı var. Hububatta ve bakliyatta Türkiye’nin kendi kendine yetecek politikaları geliştirmesi gerekiyor. Havası, suyu, ekim alanı, çiftçisi var ama Türkiye hububat ve bakliyattaki açığını hâlâ kapatamıyor" dedi.

Gürer, dünyadaki gelişmelerin Türkiye’nin tarım politikasında kapsamlı bir planlamayı zorunlu kıldığını belirterek, “Dünyadaki gelişmeler ışığında ülkemizin hububatta, bakliyatta bu sorunları aşmak için yapması gerekenler var. Bu konuda da mutlak surette planlama gerçekleştirilmeli" dedi.