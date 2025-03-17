Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre; Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ OLAN İLLER BELLİ OLDU

Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan, rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolunun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'nın güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları Ankara’da en yüksek 23, en düşük 12; İstanbul’da en yüksek 20, en düşük 13; İzmir’de en yüksek 24, en düşük 17 derece olacak.