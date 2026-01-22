Son dakika haberi... Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını bugün 14.00'te açıklanacak. Kritik faiz kararı öncesinde dolar/TL kuru yeni rekor seviyesine yakın hareketlenirken, Euro/TL'de ise daha sakin bir seyrin olduğu görülüyor.

Dolar/TL kuru bugün rekor seviyesini koruyarak yeni rekorlara kapı araladı. Dolar/TL kuru gece kısmi geri çekilme yaşayarak 43,22 seviyesine geriledikten sonra yeniden toparlandı. Bugün sabah 09.13'te 43,29 seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL yeni günde yatay bir seyir sergiliyor. Dün akşam seansında ABD Başkanı Trump'ın Davos'ta yaptığı açıklamalarının ardından euro tarafında geri çekilmeler görüldü. Euro/TL dün 50,56 seviyesine geriledikten sonra yönünü yukarı çevirdi. Bugün 09.13'te 50,70 seviyesinde bulunuyor.

MERKEZ BANKASI'NIN KARARI NE OLACAK?

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıklayacak. AA Finans'ın beklenti anketine katılan 46 ekonomist, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesini bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.