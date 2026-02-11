ABD tahvil getirileri, ekonomide ivme kaybına işaret eden verilerin ardından Salı günü düşüş kaydetti. Getirilerdeki gerileme, faiz indirimi beklentilerini güçlendirerek faiz getirisi olmayan değerli metallere destek verdi. Bugün TSİ 16.30'da açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ABD ekonomisine ilişkin sinyaller verecek. Öte yandan döviz kurları ve değerli metaller güne sınırlı yükselişle başladı.

Geçen hafta da işgücü piyasası verisinin işgücünün zayıfladığını gösterdi. ABD'de dün Perakende Satışlar verisi yıllık bazda yüzde 2,43 olarak açıklandı. Bu veri hanehalkının harcama eğiliminin azaldığına dikkat çekti. Bu iki verinin zayıf gelmesi Fed'in daha erken faiz indirimine gideceği fiyatlamasını öne çıkardı.

Yatırımcılar, Fed’in para politikasına ilişkin daha net sinyaller için Ocak ayı tarım dışı istihdam raporunu ve Cuma günü açıklanacak enflasyon verilerini bekliyor.

ALTIN HAFİF YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Spot altın yüzde 0,5 artışla 5.049,59 dolara yükselirken, önceki seansta yüzde 3’ten fazla gerileyen spot gümüş yüzde 2,2 toparlanarak ons başına 82,43 dolara çıktı. Spot platin yüzde 2 artışla 2.127,80 dolara, paladyum ise yüzde 1,8 yükselişle 1.738,62 dolara ulaştı.

DÖVİZ KURLARINDA YÖN YUKARI

Döviz kurları güne yükselişle başladı. Dolar/TL kuru dün gece seansında 43,57 lira seviyesine geriledikten sonra yönünü yeniden yukarı çevirdi. Dolar/TL kuru sabah seansında 08.05'te 43,61 seviyesinde bulunuyor.

EURO/TL'DE SON DURUM

Euro/TL haftanın üçüncü işlem gününde yönünü yukarı çevirdi. Euro/TL dün gece 51,85 seviyesine geriledikten sonra sabah seansına doğru yukarı yönlü hareketleniyor. Euro/TL bugün sabah seansında 08.05'te 51,96 seviyesinde bulunuyor.

DEĞERLİ METALLER TEMEL GÖSTERGELERDEN KOPTU

Capital.com Kıdemli Piyasa Analisti Kyle Rodda, son haftalarda değerli metallerin temel göstergelerden koptuğunu belirterek, “Getirilerin düşmesi bugün altın için açıkça destekleyici” değerlendirmesinde bulundu. Zayıf perakende satış verilerinin daha erken ve daha derin faiz indirimleri beklentisini artırdığını kaydeden Rodda, bunun da fiyatlamalara yansıdığını ifade etti.

ABD’de perakende satışlar Aralık ayında değişim göstermedi. Hanehalklarının motorlu araçlar ve diğer yüksek tutarlı harcamaları kısmaları, ekonomik aktivitede yavaşlama sinyali olarak yorumlandı.

Öte yandan Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, ekonomik faaliyetlere ilişkin “temkinli iyimser” görünüm nedeniyle merkez bankasının bu yıl faiz ayarlamaları konusunda aceleci olmayacağını söyledi.