Global enerji piyasalarında Brent petrol fiyatlarında gözlenen dalgalanmalar ve döviz kurundaki yukarı yönlü seyir, yerli akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Vergi düzenlemeleri ve maliyet artışlarının da etkisiyle şekillenen yeni fiyat listesi, 7 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu kapsamda benzinde artış yaşanırken, motorin fiyatları sabit kaldı; otogazda ise düşüş gerçekleşti.

BENZİNE ZAM, OTOGAZA İNDİRİM GELDİ

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzinin litre satış fiyatı bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 53 kuruş zam geldi. Diğer yandan, LPG (otogaz) grubunda ise tüketicinin maliyetini düşürecek 1 lira 10 kuruşluk bir indirim yapıldı. Motorin grubunda ise fiyatlarda herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Yapılan son düzenlemelerin ardından; İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt satış fiyatları şu şekilde listelendi:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 64.47 TL

Motorin: 71.77 TL

LPG: 33.89 TL

Ankara

Benzin: 65.44 TL

Motorin: 72.89 TL

LPG: 33.87 TL

İzmir

Benzin: 65.72 TL

Motorin: 73.16 TL

LPG: 33.69 TL

Akaryakıt fiyatları; dağıtım şirketleri ve bayiler arasındaki rekabet şartlarına bağlı olarak iller ve istasyonlar arasında küçük çaplı farklılıklar gösterebilmektedir.