Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, önümüzdeki dönemde koltuğunu bırakacağı iddia edilen ve bu iddiaların her geçen gün daha da arttığı oğlu Bilal Erdoğan programlarına hız kesmeden devam ediyor.

Hakkındaki iddialara yanıt vermeyen Bilal Erdoğan, Hayrat Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen "Kültürel Mirasın İzinde Osmanlı Türkçesi Yarışması"nın final programına katıldı.

MEZAR TAŞLARI ÇIKIŞI

Son olarak dün İstanbul'da katıldığı etkinlikte konuşan Erdoğan, gençlerin mezar taşlarından yazma eserlere kadar tarihi metinleri okuyup anlayabilecek donanıma sahip olması gerektiğini belirterek, toplumların geçmişleriyle bağ kurarak ve kültürel birikimlerini koruyarak geleceğe daha güçlü yürüyebileceğini söyledi.

Erdoğan, "Birisi kalkıp 'Eski harflerle yazılan metinleri okumak istiyorum, bununla ilgili bir eğitim alayım.' dese, bu bir sorun teşkil ediyordu. Bununla ilgili birileri hemen itirazlarını seslendiriyorlardı. Şimdi bu hamdolsun normalleşti. Bu bizim kendi dilimiz, kendi metinlerimiz, kendi geçmişimiz, kendi tarihimiz" diye konuştu.

Geleneğin korunmasının önemine işaret eden Erdoğan, kültürel mirasın yaşatılmasının eğitim anlayışının bir parçası olduğunu kaydetti.