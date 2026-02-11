Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, perşembe gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 48 kuruş zam gelmesi bekleniyor. zam gelmesi bekleniyor. GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI Peki, 11 Şubat 2026 Çarşamba itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 55.47 TL Motorin litre fiyatı: 57.74 TL LPG litre fiyatı: 30.29 TL İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 55.30 TL Motorin litre fiyatı: 57.57 TL LPG litre fiyatı: 29.69 TL Ankara akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 56.39 TL Motorin litre fiyatı: 58.86 TL LPG litre fiyatı: 30.17 TL İzmir akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 56.68 TL Motorin litre fiyatı: 59.13 TL LPG litre fiyatı: 30.09 TL

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.