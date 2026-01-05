Galatasaray ve Trabzonspor, Süper Kupa yarı finalinin ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Galatasaray ve Trabzonspor'dan gelen erteleme talebini reddettiği ve maçın belirtilen tarihte oynanacağı belirtildi.

TFF'nin erteleme talebini reddettiği maçın sabahında şehrin karlar altındaki görüntüsü gündem oldu.

Maç sabahı hava koşulları iki takımın taraftarını da adeta çileden çıkardı. Gaziantep'te hava sıcaklığının 5 ila -2 derece havasında oluşu ve şehrin kar örtüsü altında olması tepkileri artırdı. İki takımın da erteleme isteği yeniden akıllara gelirken taraftarlar eleştiri oklarını TFF'ye çevirdi.