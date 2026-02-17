Astronomi dünyasının "Halkalı Tutulma" olarak tanımladığı, Ay’ın Güneş’in önünden geçerken kenarlarda parlak bir halka bıraktığı o nadir an bugün yaşanıyor. Antarktika üzerinde netleşecek olan bu "ateş çemberi", astrolojik haritalarda özellikle sabit burçlar; Boğa, Aslan, Akrep, Kova için radikal değişim rüzgarları estiriyor.

KADERSEL DÖNÜŞÜMÜN EŞİĞİ OLACAK

Güneş tutulmaları, astrolojide normal Yeni Ay evrelerinden kat kat daha güçlü enerjiler taşır. 17 Şubat tutulması, Ay'ın Dünya'dan uzak konumu nedeniyle Güneş'i tam kapatamadığı "halkalı" yapısıyla, yarım kalmış meselelerin tamamlanması gerektiğini fısıldıyor. Astrologlara göre bu tutulma, bireysel haritalarda "neyi eksik bıraktıysak" onu bir halka gibi önümüze getirecek.

BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Ateş Grupları (Koç, Aslan, Yay): Tutulma, özellikle Aslan burçları için sosyal çevre ve gelecek planlarında bir temizlik dönemini işaret ediyor. Koçlar için aşk hayatında "tamam mı devam mı" soruları yanıt bulurken, Yaylar uzak akrabalar ve hukuki konularda ani haberler alabilir.

Toprak Grupları (Boğa, Başak, Oğlak): Boğa burçları için kariyer ve toplumsal statü alanında beklenmedik bir kapı açılabilir. Başaklar günlük rutinlerini ve sağlık alışkanlıklarını tamamen değiştirme kararı alırken, Oğlaklar finansal ortaklıklar ve miras konularında netleşme yaşayacak.

Hava Grupları (İkizler, Terazi, Kova): Tutulmanın merkezinde yer alan Kovalar için bu dönem "yeniden doğuş" niteliğinde. Hayat amaçlarını sorgulayabilirler. İkizler uzak seyahatler ve eğitim konularında şanslı etkiler alırken, Teraziler yaratıcı projelerde ve çocuklarla ilgili konularda önemli kararlar verebilir.

Su Grupları (Yengeç, Akrep, Balık): Akrepler için aile ve ev hayatında köklü değişimler kapıda. Yengeçler ortak kazançlar ve yatırımlarda temkinli olmalı. Balıklar ise bu tutulmayı daha çok içsel bir hesaplaşma ve ruhsal arınma süreci olarak deneyimleyecek.

"ATEŞ ÇEMBERİ" NE MESAJ VERİYOR?

Tutulmanın halkalı yapısı, dışarıdan parlak görünen ancak merkezinde bir boşluk olan durumları simgeler. Astroloji uzmanları, 17 Şubat ve takip eden 6 aylık süreçte; "gösterişli ama içi boş" olan ilişkilerin ve projelerin test edileceğine dikkat çekti. Türkiye’den izlenemese de, bu kadersel döngünün etkisi tüm dünyada eş zamanlı olarak hissedilmeye devam edecek.