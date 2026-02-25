İngiliz yetkililer, Sahra Çölü’nden yükselen devasa bir toz bulutunun ülkeye doğru ilerlediğini ve “kıyametvari” görüntülere yol açabileceğini açıkladı.

Uzmanlara göre bu bulut, sıradan yağmuru dramatik bir olaya dönüştürecek. Copernicus

Atmosfer İzleme Servisi (CAMS), Afrika’dan taşınan parçacıkların İngiltere atmosferindeki nemle birleşerek kan kırmızısı yağışlara ve mor gökyüzüne neden olacağını belirtiyor.

Bilgisayar simülasyonları, toz kütlesinin Salı öğleden sonra ya da en geç çarşamba sabahı İngiltere’ye ulaşacağını gösteriyor.

Bulut, ülke üzerinden geçtikten sonra kuzeybatı Avrupa’ya doğru ilerleyecek.

Geçmişte benzer olaylar yaşansa da bu yılki yoğunluk dikkat çekici. Akşam saatlerinde gökyüzü turuncu ve koyu kırmızı tonlarına bürünebilir.

Yetkililer, görüntülerin ürkütücü olmasına rağmen insan sağlığı için ciddi bir risk olmadığını vurguluyor. En büyük sorun, kirlenen sokaklar, arabalar ve pencereler olacak.