Ekonomide gözler bir kez daha Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na çevrildi. Para Politikası Kurulu, Başkan Fatih Karahan liderliğinde bugün toplanıyor. Bugün saat 14.00'te nisan ayı politika faizi kararı açıklanacak.

Merkez Bankası’nın bugün alacağı faiz kararı, sadece yurt içi piyasalar değil, küresel yatırımcılar tarafından da yakından takip ediliyor. Son olarak 6 Mart’ta yapılan toplantıda politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45’ten yüzde 42,5’e çekilmişti. Ardından 20 Mart’ta yapılan ara toplantıda, borç verme faizi yüzde 46’ya yükseltilmişti.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Nisan ayı toplantısında ise beklentiler, faizin sabit tutulacağı yönünde yoğunlaşıyor. AA Finans’ın piyasa ile yaptığı beklenti anketine katılan 21 ekonomistin 19'u faizin değişmeyeceği tahmininde bulunurken, 2 ekonomist 350 baz puanlık artış bekliyor.

Ekonomistler, şubat enflasyonundaki yavaşlamanın faiz indirimini mümkün kıldığını ancak enflasyonun yapışkan seyrinin faiz indirimi sürecini sınırlayabileceği görüşünde. Yıl sonu politika faizi beklentisi ise medyan olarak yüzde 34,50 seviyesinde şekilleniyor.

Yurt dışından gelen beklentiler de dikkat çekici. Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın bu toplantıda ya da yakın vadede 350 baz puanlık bir artışa gidebileceğini öngörürken, Bank of America 300 ila 500 baz puanlık bir artış ihtimaline dikkat çekiyor.

Kararın yanı sıra, Para Politikası Kurulu'nun metninde yer alacak mesajlar da piyasa oyuncularının rotasını belirleyecek.