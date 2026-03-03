Gökyüzü meraklıları için beklenen an sonunda geldi! Bugün, 3 Mart 2026, Ay tam bir şölene imza atacak ve adeta ateşten bir küreye dönüşecek. Dünya, Güneş ile Ay'ın arasına girerek üzerine düşen ışığı engellerken, atmosferimiz bir mercek görevi görüp sadece kızıl tonları yansıtacak ve soluk gri dolunayı bugün "Kanlı Ay"a çevirecek.

TAM 80 DAKİKA SÜRECEK BİR ATEŞ HALKASI

Tutulmanın tam (kızıl) evresi tam 80 ila 82 dakika sürecek. Kısmi aşamalarla birlikte görsel şölen 5 saati aşacak.

Havadaki toz ve nem oranına bağlı olarak Ay'ın bugün çok derin kırmızı ve turuncu tonlara bürünmesi bekleniyor. Bu yoğunlukta bir görsel şölenin en az iki yıl daha tekrarlanmayacağını düşünürsek, bugün kaçırılmayacak bir an.

2.5 MiLYAR KİŞİ TANIKLIK EDECEK

Dünyanın farklı bölgelerinden toplamda 2.5 milyardan fazla insan bu ana tanıklık edebilecek. Bunların 176 milyonu, yani şanslı azınlık, olayı baştan sona izleme fırsatı yakalayacak.

Arjantin, Uruguay ve Şili başta olmak üzere Güney Amerika ülkeleri, tüm aşamaları ufuk çizgisinde mükemmel bir açıyla izleme ayrıcalığına sahip. Onlar için manzara gerçekten kartpostallık olacak.

Pasifik Okyanusu bölgesi tam görüş mesafesinde kalacak. Okyanusun ortasında bir gemideyseniz, manzaranın keyfini çıkarın!

Bu şanslı bölgelerde, açık bir havada, şafaktan gün doğana kadar bu muhteşem dönüşümü izlemek için hiçbir özel ekipmana ihtiyaç yok. Sadece başınızı kaldırmanız yeterli!

3 MART 2026 TUTULMA TAKVİMİ (TÜRKİYE SAATİ İLE - TSİ)

11:44 - Yarı gölge evresi başlıyor (Gözle görülmesi çok zordur)

12:50 - Kısmi tutulma başlıyor! (Ay'ın üzerinde gölge belirmeye başlar)

14:04 - TAM TUTULMA (Kızıl Ay) BAŞLIYOR! 🔴

14:34 - Tutulmanın zirvesi (Ay en koyu kızıl tonunda)

15:02 - Tam tutulma evresi sona eriyor

16:17 - Kısmi tutulmanın sonu

17:22 - Yarı gölge evresinin sonu ve kapanış

Güneş tutulmalarının aksine, Ay tutulmalarını izlemek tamamen güvenlidir. Gözlerinizi korumanıza gerek yok.