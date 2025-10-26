Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iktidarın başlattığı ‘Terörsüz Türkiye’ süreciyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Özdağ sosyal medya hesabı üzerinden, “PKK’lılar iki ilde dağda tespit edildi diye açıklayalı bir ay oluyor. Bir haftadır PKK’lıların sınır illerimizde, kırsalda tespit edildiğini söyledim. PKK hâlâ cirit atıyor” paylaşımında bulundu.

Bölücü örgütün sözde kendini feshedip silah yaktığını anımsatan Özdağ, “Şimdi PKK, Türk Ordusu’nu Bingöl’de, Diyarbakır’da ve Siirt-Şırnak ekseninde arazi taraması ve operasyon yapmaması için tehdit ediyor. Yaşanacak temasta sorumluluk size ait olur diye parmak sallıyor. Hani PKK silah bırakmış, Türkiye’yi terk etmiş, varlığına son vermişti” dedi.

PKK GARA'DA İNİNİ BOŞALTACAK

PKK elebaşı Apo’nun çağrısıyla kendini feshettiğini açıklayan PKK, bugün ‘tarihi adım atacağını’ duyurdu.

T24’ten Namık Durukan’ın haberine göre, örgütün stratejik konumdaki Gara Dağı dahil Türkiye sınır hat tındaki bölgeden çekileceği belirtildi.

Bunu da şova dönüştürüp ‘basın toplantısı’ düzenleyecek.

Açıklama, Süleymaniye’nin Raperin ilçesinde Kandil Dağı eteklerinde yapılacak. Bölgedeki kaynaklara göre; bu hamlenin perde arkasında ‘eve dönüş yasası’nın uygulamaya geçirilmesini hızlandırmak var.