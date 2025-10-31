İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha önce yaptığı açıklamada vatandaşları uyarmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Süre uzatılmayacak. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli ‘harç değerli kağıt’ ve ‘hizmet bedelinden’ yararlanamayacaktır.

Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındı. Günlük ortalama 64 bin 750 eski tip sürücü belgesi değiştirildi. Ancak uzatma kararının ardından talepler hızla düştü: Ağustos: 96 bin 134 başvuru (günlük ortalama 4 bin 577), Eylül: 60 bin 703 başvuru (günlük ortalama 2 bin 890).

Halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim.”

EHLİYET YENİLEMEDE BUGÜN SON GÜN

1 Ocak 2016'dan bu yana süren yenileme sürecinde bugüne kadar 36 milyon 216 bin 16 kişi yeni tip sürücü belgesi aldı. Ancak uyarılara rağmen halen 1 milyon 843 bin 722 kişi eski tip ehliyet kullanıyor.

Ehliyetini bugün yenileyenler yalnızca 15 TL ödeyecek. Ancak bu tarihten sonra eski tip ehliyetler geçersiz hale gelecek ve vatandaşlar yüksek harç bedelleriyle karşılaşacak.

YENİLEMEYENLER 7 BİN 438 TL ÖDEYECEK

Yenileme süresini kaçıranlar için ehliyet bedellerinde büyük artış olacak.

-B sınıfı sürücü belgesi yenileme ücreti 7.438,60 TL olacak.

-A, A1, A2 ve F sınıfı belgelerde toplam 3.643,10 TL ödenecek.

-B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı ehliyet sahipleri ise 11.235,60 TL yatırmak zorunda kalacak.

Bu rakamlar, eski tip belgelerini zamanında yenilemeyenler için ciddi bir mali kayıp anlamına geliyor.

BAŞVURULARDA ARTIŞ YAŞANDI

Sürenin bitimine kısa süre kala nüfus müdürlüklerine yapılan başvurularda artış görüldü.

Verilere göre:

-Ağustos ayında 96 bin 134,

-Eylül ayında 57 bin 858,

-Ekim ayında ise 214 bin 725 kişi ehliyetini yeniledi.

Son 10 iş gününde toplam 129 bin 536 vatandaş, eski tip ehliyetini yenileyerek işlemini tamamladı.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Ehliyet yenileme başvuruları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün randevu sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Randevu alınmadan yapılan başvurular kabul edilmiyor. Vatandaşların, başvuru sırasında gerekli belgeleri eksiksiz şekilde ibraz etmesi gerekiyor.

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER:

-Kimlik belgesi

-Sürücü sertifikası (elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir)

-Öğrenim belgesi (yurtdışından alınmışsa noter tasdikli tercümesi)

-Sürücü sağlık raporu

-1 adet biyometrik fotoğraf

-Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

-Kan grubunu gösterir belge veya yazılı beyan

-Adli sicil belgesi (elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir)