Türkiye otomotiv pazarında uzun süredir beklenen ve büyük bir fiyat değişimini beraberinde getirmesi öngörülen ek mali yükümlülük kararı, tanınan geçiş süresinin dolmasıyla birlikte bu sabahtan itibaren uygulanmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ilan edilen düzenleme, başta Japonya, Çin ve Meksika gibi önemli ihracatçı ülkelerden gelen araçları doğrudan etkiliyor; sektörde rekabet dengelerini ve tüketici tercihlerini değiştirmesi bekleniyor.

EK MALİYETLER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

22 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 10436 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile getirilen ek vergisel yükümlülükler için tanınan 60 günlük erteleme süresi, 21 Kasım Cuma gece yarısı (23.59) sona erdi. Bugünden itibaren gümrük kapısından giren ve AB/Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bölgesi dışından ithal edilen her binek araç, mevcut yüzde 10'luk temel gümrük vergisine ek olarak belirlenen yeni maliyet matrahına tabi tutulacak.

VERGİ ORANLARI MODEL TİPİNE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Yeni düzenleme, motor tipine göre değişen oldukça ağır ek vergiler öngörüyor. İçten yanmalı (benzinli ve dizel) ve hibrit motorlu otomobillerde yüzde 25 oranında ya da en az 6.000 dolar, Plug-in hibrit (şarj edilebilir) araçlarda yüzde 30 oranında ya da en az 7.000 dolar ilave vergi tahsil edilecek. En yüksek yük ise tamamen elektrikli otomobillerin üzerine bindi: Bu araçlar için yüzde 30 oranında ya da en az 8.500 dolar ek vergi matrahı belirlendi.

MATRAH YÜKSELDİKÇE ZAM YÜZDE 100’Ü AŞABİLİR

Otomobil fiyatlarına yansıyan gerçek artış, sadece ek gümrük vergisi ile sınırlı kalmayacak. Eklenen bu maliyet, ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve KDV (Katma Değer Vergisi) hesaplamalarına da baz teşkil edeceği için nihai fiyattaki yükseliş katlanarak büyüyecek. Örneğin, matrahsız satış fiyatı 1 milyon TL olan bir araç için uygulanacak 250.000 TL'lik ek vergi, üzerine eklenecek ÖTV ve KDV ile birlikte toplamda 540 bin TL'ye varan bir fiyat artışı anlamına geliyor. Üst matrah dilimlerindeki lüks ve spor modellerde bu artışın yarım milyon TL seviyesini rahatlıkla aşacak.

HANGİ MODELLERİ KAPSIYOR?

Sektör temsilcileri, yeni ek verginin özellikle Japon üretimi araçların (Toyota, Honda, Nissan, Subaru, Suzuki gibi) rekabet gücünü ciddi şekilde azaltacağını belirtiyor. Listelenen popüler hibrit ve SUV modellerinin (Nissan X-Trail, Toyota RAV4 Hybrid, Honda HR-V gibi) liste fiyatları kaçınılmaz olarak yükselecek. Düzenleme, bazı ithalatçıların maliyeti tolere edemeyerek belirli modelleri Türkiye pazarından tamamen çekmesine veya yeni model getirme planlarını ertelemesine yol açabilir.

Ayrıca, elektrikli araçlar için getirilen 7 bölgede en az 20 yetkili servis zorunluluğu, bu segmentteki ithalat sürecini daha da karmaşık hale getirecek. Öte yandan benzinli ve dizel araçları görece olarak daha avantajlı bir konuma taşıması bekleniyor.