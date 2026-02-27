İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl Meclis'e sunduğu ve aylarca yürütülen tartışmaların ardından ocak ayında maddeleri Meclis'te kabul edilen yeni Trafik Yasası, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Trafikte birçok ihlal için mali ve idari cezalar öngören yeni yasa ile bazı ihlal durumlarında sürücülerin ehliyetleri geçici ya da temelli şekilde iptal edebilecek.

RADAR CEZALARI 30 BİN LİRAYA KADAR YÜKSELECEK



Hız sınırını aşan sürücülere verilecek para cezası kademeli olarak 30 bin TL’ye kadar yükseltilecek.



Ayrıca bugün yürürlüğe giren düzenlemeyle plakasının okunmasını engelleyen sürücülere ağır para cezaları uygulanacak. Plakasını kapatan sürücülere ilk tespitte 140 bin lira, ikinci kez aynı ihlalin yapılması hâlinde ise 280 bin lira idari para cezası kesilecek.



KAVGA İÇİN ARACINDAN İNEN SERVET ÖDEYECEK

Trafikte tartıştığı sürücüyü saldırı amacıyla takip eden ya da kavga etmek için araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca bu ihlalde bulunun sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçları 30 gün boyunca trafikten menedilecek.

Sürücü belgeleri toplanan sürücüler, ancak psikoteknik değerlendirmeden geçtikten sonra ehliyetlerini yeniden kullanma hakkına sahip olacak.



BU EHLİYETLERİN TAMAMI İPTAL EDİLECEK

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara geçiş hakkı vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası kesilecek.

Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

Araçlardaki değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda aracı kullanan sürücüye 16 bin lira idari para cezası uygulanacak.

ISRARLI IŞIK İHLALİNDE SÜRÜCÜ BELGESİ 2 YIL KULLANILAMAYACAK

Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak. Geri alınan sürücü belgeleri, geri alma süresi sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığının anlaşılması şartıyla iade edilecek.

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek.

Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek.

Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.





