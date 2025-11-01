İçişleri Bakanlığı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, son aylarda sık sık uyarılarda bulunmuştu. Uzmanlar da vatandaşlara “son günü beklemeyin” çağrısı yaparken, birçok kişi yine işlemlerini erteledi.

Resmî verilere göre bugüne kadar 36 milyon 216 bin 16 kişi ehliyetini yenilerken, 1 milyon 843 bin 722 kişi eski tip sürücü belgesini kullanmaya devam ediyordu. Son haftalarda nüfus müdürlüklerinde uzun kuyruklar oluştu; randevu bulmakta zorluk yaşayan sürücüler işlemlerini tamamlayamadı.

SÜRE 4 KEZ UZATILDI AMA ARTIK KESİN OLARAK BİTTİ

Yeni tip sürücü belgeleri 1 Ocak 2016’da verilmeye başlandı. Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için belirlenen ilk son tarih 31 Aralık 2020 idi. Ancak vatandaşların yoğunluğu ve pandeminin etkisiyle süre 4 kez uzatıldı.

Bugün itibarıyla bu süre tamamen sona erdi. Artık eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak ve sürücüler trafiğe bu belgelerle çıkamayacak.

YENİLEME ÜCRETİ KATLANDI

Düne kadar sadece 15 lira karşılığında yenilenebilen sürücü belgeleri için bugünden itibaren yüksek ücretler geçerli.

-Güncel ücret tarifesi şöyle:

-B sınıfı ehliyetini yenilemek isteyenler 7.438,60 TL,

-A, A1, A2 ve F sınıfı belge sahipleri 3.643,10 TL,

-B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı sürücüler ise 11.235,60 TL ödeyecek.

Bu nedenle uzmanlar, yenileme sürecini son dakikaya bırakan sürücülerin ciddi bir mali yükle karşı karşıya kaldığını vurguluyor.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden ya da ALO 199 hattı üzerinden randevu oluşturabiliyor.

Yenileme işlemi için:

-Kimlik belgesi,

-Mevcut sürücü belgesi,

-Sürücü sağlık raporu,

-Değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı ödeme makbuzu,

-Bir adet biyometrik fotoğraf,

-Kan grubunu gösteren belge veya beyan gerekiyor.

-Adli sicil kaydı ise elektronik ortamda sistem üzerinden kontrol ediliyor.

SON GÜN YOĞUNLUĞU REKOR KIRDI

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, sadece ekim ayında 214 bin 725 kişi ehliyetini yeniledi. Son 10 iş gününde ise bu sayı 129 bin 536’ya ulaştı. Ancak buna rağmen yaklaşık 2 milyon kişi eski ehliyetiyle trafiğe çıkıyor.

Yetkililer, geçersiz belgeyle araç kullanan sürücülerin cezai işlemle karşılaşabileceğini hatırlattı.

“GEÇ KALANLAR HEM CEZA HEM MASRAFLA KARŞILAŞACAK”

Uzmanlar, geç kalan sürücülerin hem binlerce liralık yenileme ücretini ödemek zorunda kalacağını hem de olası denetimlerde ceza riskiyle karşılaşabileceğini belirtiyor.

Vatandaşlara, ehliyetlerini yenilemeden trafiğe çıkmamaları ve randevularını en kısa sürede almaları tavsiye ediliyor.

Bakanlık ve uzman uyarılarına rağmen milyonlarca kişi ehliyet yenileme işlemini son güne bıraktı. Artık 15 liraya yenileme dönemi bitti; geç kalan sürücüler için bedel 7 bin 400 liranın üzerine çıktı.

Ehliyetini yenilemeyenler bugünden itibaren hem yüklü maliyetlerle hem de cezalarla karşı karşıya kalacak.