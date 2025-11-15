

Kış mevsiminin etkilerinin arttığı bugünlerde, şehirlerarası taşımacılık yapan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu resmen yürürlüğe girdi. Uygulama beş ay boyunca devam edecek ve hem yol güvenliğini artırmayı hem de olumsuz hava şartlarında oluşabilecek trafik aksaklıklarının önüne geçmeyi hedefliyor. Kurala uymayan araçlara para cezası kesilirken, kış lastiği bulunmayan taşıtların trafiğe çıkmasına da izin verilmeyecek.

ZORUNLULUK 5 AY SÜRECEK

Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği uygulaması 15 Nisan 2026'ya kadar geçerli olacak. Denetimlerde, lastikleri uygun olmayan araçların yola devam etmelerine izin verilmeyecek.

CEZASI 5 BİN 856 TL

Kış lastiği zorunluluğuna uymayan firmalara 5 bin 856 TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca güvenlik gerekçesiyle uygun donanıma sahip olmayan araçların trafiğe çıkışı engellenecek.

TRAFİKTE DENETİMLER ARTACAK

Yetkililer, uygulamanın özellikle olumsuz hava koşullarında hazırlıksız araçların yolu kapatarak trafik güvenliğini tehlikeye sokmasını engellemeyi amaçladığını belirtiyor. Ekipler, kar ve buzlanmanın yoğun görüldüğü dönemlerde sahadaki denetimlerini artıracak.

ARAÇ SAHİPLERİNE ÜRETİM TARİHİ UYARISI!

Uzmanlar, kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda daha iyi yol tutuşu sağladığını hatırlatarak, özel araçlarda da kış lastiği kullanımının güvenlik açısından önemli olduğunu vurguluyor. Sürücülere, lastik satın alırken üretim tarihine dikkat etmeleri ve raf ömrünü doldurmuş ürünlerden kaçınmaları öneriliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında uygulamayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık. Uygulama, şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu ayrıca, kış lastiklerinin düşük sıcaklıklarda yol tutuşunu artırarak olası kazaları önlemede kritik rol oynadığını belirtti. Kamyon, çekici, tanker, otobüs ile minibüs, kamyonet ve otomobillerde tüm lastiklerin kış lastiği olması gerektiğini hatırlattı.

Uraloğlu, yalnızca buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastiklerin de kış lastiği yerine geçtiğini vurgulayarak şu uyarıyı yaptı:

"Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması, kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor, yine de araçlarımızda zincir, takoz ve çekme halatı gibi gerekli ekipmanların bulunmasını sağlayalım. Kış şartlarına uygun donanım ve ekipmanla seyahatlerimizi gerçekleştirmeyi ihmal etmeyelim" şeklinde açıklamasını sonlandırdı.

KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI NE KADAR?

Kış lastiği fiyatları, düşük inç ölçülerde 2 bin TL’den başlarken, marka ve kaliteye göre 5 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Büyük ebatlı lastiklerde ise tek lastik fiyatı 15 bin TL’ye kadar ulaşıyor.

16 inç ve altı jantlarda lastik sökme–takma: yaklaşık 1000 TL

17 inç ve üzeri jantlarda: 1200–1500 TL arası

Lastik oteli ücretleri ise genellikle değişim ücretleri seviyesinde talep ediliyor.

Kış lastiği zorunluluğu, sadece ticari araçları değil, tüm sürücüleri güvenli sürüş konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Uzmanlar, kış şartlarında uygun donanımın hayati önem taşıdığına dikkat çekerek hem trafik güvenliği hem de sürüş konforu için tüm araç sahiplerinin gerekli tedbirleri almasını öneriyor.