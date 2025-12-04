Kasım ayı TÜFE verisinin %0,87, 11 aylık enflasyonun ise %29,74 olarak belirlenmesi, yıl sonu enflasyonunun hükümet çevrelerinin sık sık vurguladığı şekilde %31 civarında sonuçlanacağını yeniden teyit etti.

Ortaya çıkan bu tablo, Ocak ayında yapılacak maaş artışlarının ana hatlarını şimdiden ortaya koydu. SGK uzmanı Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi'nde ele aldığı köşe yazısında hem emekliler hem de memurlar için oluşan zam oranlarını değerlendirdi.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NETLEŞİYOR

Erdursun’un analizine göre 11 aylık verilere bakıldığında:

-SSK–Bağkur emeklilerinde zam oranı %12,3 seviyesinde görünüyor. Aralık verisi eklendiğinde küçük bir artış ihtimali olsa da, önemli bir değişiklik beklenmiyor.

-Memurlarda ve memur emeklilerinde enflasyon farkı %18,7 olarak hesaplanıyor.

Memurlarda kullanılan farklı hesap yöntemi nedeniyle bu oran, SSK–Bağkur emeklilerine göre daha yüksek gerçekleşti.

Bu durum iki grup arasında 6,4 puanlık zam farkı oluşturuyor.

6,4 PUANLIK FARK KAPANACAK MI? REFAH PAYI BEKLENTİSİ

Erdursun, geçmiş yıllardaki uygulamalara atıfta bulunarak bu farkın refah payı düzenlemesiyle kapatılmasının “kuvvetle muhtemel” olduğunu belirtti. Böyle bir düzenlemenin gelmesi hâlinde:

-En düşük emekli aylığının 20.030 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Ancak Erdursun’a göre bu artış, mevcut hayat pahalılığı karşısında sınırlı bir iyileşme anlamına geliyor.