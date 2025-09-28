Kütahya’nın Simav ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin saat 12.59’da, yerin 8.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise sarsıntıyı 5.5 olarak duyurdu.

Deprem tartışmalarının yeniden gündeme geldiği bu dönemde, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Üşümezsoy, aynı zamanda 4 gün önce Özlem Gürses’e aktardığını da söyledi. Üşümezsoy, asıl büyük tehlikenin Kütahya’da olduğunu belirterek özellikle Simav hattına işaret etmişti.

"ÇOK SAYIDA İKİNCİL FAY BULUNUYOR"

Üşümezsoy, Balıkesir Sındırgı hattına dikkat çeken açıklamalarında şu ifadelere yer vermişti:

Üşümezsoy, Balıkesir Sındırgı hattının genellikle bilinmediğini ancak özellikle bu noktaya dikkat çekmek istediğini söyledi. Son depremlerde yaklaşık 200 kilometrelik bir yüzeyin yırtıldığını, bu kırılmanın Sındırgı’nın altına doğru ilerlediğini ve derinliğinin 10 kilometrenin de üzerine çıktığını aktardı.

Depremleri açıklarken bir benzetme yapan Üşümezsoy, elinde bir tarla olduğunu ve orada yangın çıktığını hatırlatarak, yangın söndürüldükten sonra tarlanın farklı bölgelerinde yeniden yangın çıkmasının bu duruma benzediğini ifade etti. Ona göre, Güney’e doğru uzanan fay hattında yaşanan sarsıntılar da benzer şekilde gelişiyor çünkü ana fayın üzerinde çok sayıda ikincil fay bulunuyor.

“SİMAV'DA 6,5'İN ALTINDA İKİ AYRI DEPREM MEYDANA GELEBİLİR”

Uzman isim, en büyük riskin Kütahya Simav hattında olduğunu belirterek, “Eğer burada tek seferde kırılma olursa 6.8 büyüklüğünde bir deprem yaşanabilir. Ancak ben böyle bir senaryoyu düşük ihtimal olarak görüyorum. Daha olası olan, bölgede art arda yaşanacak, büyüklüğü 6.5’in altında iki ayrı deprem meydana gelmesidir” ifadelerini kullandı.