ZABITA NAMAZI!
Çorum’da pes dedirten olay önceki akşam saatlerinde Kunduzhan Mahallesi’nde yaşandı. Ramazan ayında insanların dini duygularını sömürüp Hamit Camii önünde dilenen iki kadın, zabıta ekiplerini görünce panikledi. Kaçacak yer bulamayan kadınlar, kendilerini bir anda caminin içine attı. Avluda tekbir getiren kadınlar, namaz kılmaya başladı.
PARALARA EL KONULDU
Ancak zabıta ekipleri numarayı yutmadı ve kadınların namazı sonlandırmasını bekledi. Kaçış olmadığını anlayan dilenci kadınlar kısa sürede namazı bitirdi. Kendilerini bekleyen zabıta ekipleri tarafından yakalanan iki kadının üzerinde yapılan aramada dilencilikten elde edilen paralara el konuldu, kadınlara idari para cezası uygulandı.
Kemal Sunal, Aziz Nesin’in ‘Zübük’ adlı eserinden uyarlanan unutulmaz filmde, dolandırdığı insanlardan kaçarken bir anda namaza durmuştu.