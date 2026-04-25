Usta Resif Rehberi Jamie Wilson, mercan oluşumlarını gözlemlerken yüzlerce cerrah balığından (surgeonfish) oluşan bir sürünün tuhaf davranışını fark etti. Sürünün yarısı aniden rotasını değiştirerek izole bir mercan kayalığına (bommie) doğru dalışa geçti. Wilson yaklaştığında ise hayatının en etkileyici sahnelerinden birine tanıklık etti.

SANİYELER İÇİNDE BEYAZDAN SİYAHA DÖNDÜ

Görüntülerde, bembeyaz bir cerrah balığının mercanlara yaklaştığı an vücudunun saniyeler içinde koyulaştığı ve simsiyah bir renge büründüğü görülüyor. Üzerinden bir gölge geçmiş gibi görünen bu olay, aslında balığın isteyerek yaptığı biyolojik bir değişim.

PEKİ NASIL RENK DEĞİŞTİRİYORLAR?

Balıklar genellikle kamuflaj, iletişim, çiftleşme veya stres gibi nedenlerle renk değiştirirler. Ancak Jamie Wilson’a göre bu olaydaki neden çok daha organize: Temizlik İstasyonu! Cerrah balıkları, parazitlerini temizletmek için "temizlikçi balık" (cleaner wrasse) türlerinin yanına gidiyor. Renklerini koyulaştırarak temizlikçi balıklara tehdit olmadıklarını yalnızca temizlenmeye geldiklerini haber veriyorlar. Açık renkli parazitlerin koyu zeminde daha belirgin hale gelmesi de işlerini kolaylaştırıyor.

OKYANUSUN DİBİNDE KARMAŞIK İŞ BİRLİĞİ

Bu büyüleyici anlar, mercan resiflerindeki yaşamın ne kadar karmaşık ve iş birliğine dayalı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Resifler sadece birer "kaya" değil; milyonlarca türün sığındığı, birbirine yardım ettiği devasa bir ekosistem. Ancak ısınan okyanuslar ve kirlilik, bu "temizlik istasyonlarını" ve balıkların bu muazzam dünyasını tehdit ediyor.