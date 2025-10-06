Reddit kullanıcısı NateDoggFDFL tarafından paylaşılan görsel, takipçilere şu meydan okumayı yöneltti: “Siyah sünger kulaklık başlığını bulun.”

Zorluk seviyesi “zor” olarak belirtilen görsel, yorumlarda hızla kaosa yol açtı. Siyah desenli halının üzerindeki siyah kulaklık başlığı, adeta görünmez hale gelmiş durumda.

Gönderiyi paylaşan kişi bile bu minik nesneyi gerçek hayatta bulmakta zorlandığını kabul etti:

“Annemle birlikte gerçek hayatta ararken halimizi görmeliydiniz!”

Fotoğraf, kullanıcıların büyük bölümünü kısa sürede pes ettirdi. Bir kullanıcı açıkça yazdı:

“Hayır… Sanırım denemeyeceğim bile.”

Bir diğeri ise şaka yollu isyan etti:

“Bulmaya çalıştım ama birkaç dakika sonra cehenneme gittim. Cidden, yanıyorum!”

Bazıları ise mücadeleyi reddetmenin ötesine bile geçemedi:

“Üzücü ama buna bakar bakmaz içgüdüsel tepkim sadece… ‘HAYIR’ oldu.”

Kulaklık başlığını bulanlar bile ne kadar zorlandıklarını gizleyemedi. Bir kullanıcı, “Beklediğimden çok daha zordu. Sanırım buldum” yorumunu yaptı. Başka biri ise, sadece halının geri kalanına göre biraz daha koyu olduğu için nesneyi tespit edebildiğini belirtti.

Eğer siz de kulaklık başlığını bulamadıysanız, yalnız değilsiniz. Çoğu kişi aynı durumda. Görselin merkezinin sağ tarafına bakarak, halı üzerindeki beyaz desenleri sayarak yerini bulmak mümkün. Üstten yedinci çiçeğin aşağısı ve sağ taraftan ise dördüncü çiçeğin sağı hedef bölge olarak işaretleyerek bulabilirsiniz.