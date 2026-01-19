Fintech dünyasının dikkat çeken isimlerinden Airwallex'in kurucu ortağı ve CEO'su Jack Zhang'in başarı hikayesi zorluklarla dolu yıllarla inşa oldu. CNBC'ye konuşan Zhang, henüz 16 yaşında çalışmaya başladığını ve eğitim masraflarını tamamen kendi imkanlarıyla karşıladığı hikayesini anlattı.

İNGİLİZCE BİLMEDEN AVUSTRALYA'YA GİTTİ

Daha iyi bir gelecek umuduyla İngilizce bilmeden Avustralya'ya göç eden Zhang, geçimini sağlamak için bulduğu her işe girdi. Melbourne Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri okumaya hak kazandı ancak üniversite yılları onun için son derece zorluydu.

Masraflarını karşılayabilmek için dört farklı vasıfsız işte aynı anda çalıştı. Gündüzleri restoranda bulaşık yıkadı, akşamları barmenlik yaptı, geceleri bir benzin istasyonunda vardiya tuttu. Yaz aylarında ise bir fabrikada limon paketledi.

İŞÇİLİKTEN MİLYARDERLİĞE UZANDI

"Hayatta kalmak zorundaysanız tükenmişliği düşünmezsiniz. O an sizi ayakta tutan tek şey yaşam mücadelesidir" diyen Zhang, bu dönemin kendisini hem mental hem de fiziksel olarak şekillendirdiğini söylüyor. Bugün 40'lı yaşlarında olan Zhang, 8 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketinde hala haftada 80 saat ve üzerinde çalışıyor.

2007'de üniversiteden mezun olduktan sonra kurumsal hayata adım atan Zhang, sigorta sektöründe çalıştı, ardından bankacılığa geçti. Bununla yetinmeyen girişimci, Avustralya'dan Asya'ya zeytinyağı ve kırmızı şarap ihraç eden bir nakliye şirketi kurdu, gayrimenkul geliştirme gibi farklı yan işlere de girdi.

Bu ek işlerden ciddi gelir elde etmesine rağmen Zhang, gerçek tutkusunu 30 yaşında baba olduktan sonra keşfetti. Kızını gururlandırmak istediğini söyleyen Zhang, bu duygunun onu kendi büyük girişimini kurmaya ittiğini anlatıyor.

ÖDEME SİSTEMİNDEKİ AÇIĞI FARK ETTİLER

Airwallex fikri, Zhang'ın üniversiteden arkadaşı ve bugün de kurucu ortağı olan Max Li ile birlikte işlettiği Melbourne merkezli bir kahve dükkanında doğdu. İkili, kahve çekirdeklerini Çin ve Brezilya gibi ülkelerden ithal ederken sık sık sınır ötesi para transferi yapmak zorunda kalıyordu.

Bu süreçte SWIFT üzerinden yapılan uluslararası ödemelerin yavaş, pahalı ve verimsiz olduğunu fark ettiler. Sorunun sistemsel olduğunu gören Zhang ve Li, bu alana çözüm üretmeye karar verdi.

2015 yılının sonunda yaklaşık 1 milyon dolarlık sermaye ile Airwallex'i kuran ikili, sınır ötesi ödemeleri daha hızlı ve düşük maliyetli hale getirmeyi hedefledi. Kısa sürede büyüyen şirket, bugün küresel ölçekte faaliyet gösteren bir fintech devine dönüştü.

Airwallex'in yıllık gelirinin gelecek yıllarda 1 milyar doları aşması beklenirken, Zhang 2030'a kadar en az 10 milyar dolarlık gelir hedeflediklerini söylüyor.