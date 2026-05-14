AKP’nin kurucularından, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın arasındaki gerilim büyüyor.

Arınç, MHP Genel Başkanı Devler Bahçeli'ye yönelik "statü" eleştirilerine ağır ithamlarla tepki gösteren Yalçın'a yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arınç, artık sessiz kalmayacağını söyledi.

Yalçın'ı kullandığı dil üzerinden eleştiren Arınç, "Geldiğimiz noktada had aşıldı, sabır taşı çatladı… Bugüne kadar bana karşı çemkirdiğin tüm ifadeleri temerrüt faizi ile sana iade ediyorum" ifadelerini kullandı.

Semih Yalçın'ın ilk adı olan "Edip" ismine göndermede bulunan Arınç, paylaşımında "Senin için “kimdir bu?” diye sorduğumda ne diyorlar biliyor musun? "Şaribül leyli ven nehar" Tarih alanında profesörmüşsün, sen anlarsın ne demektir bu..." ifadelerine yer verdi.

'BAHÇELİ'YE ŞİKAYET EDECEĞİM'

Arınç, paylaşımının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Senin merhamet kapılarına zincir vurulmuş, vicdan terazin tartmaz gönül gözün kör olmuş.

Bu insan artık bunlara son vermelidir. Aksi takdirde kendisini bizzat Sayın Bahçeliye şikayet edecek ve kendisinin yardımcısı sıfatını taşıyan bu kişinin hakaretlerine son vermesini isteyeceğim. Bu hakaretlere karşı artık sesimi kısmak niyetinde değilim."

NE OLMUŞTU?

Bülent Arınç, Ankara'da düzenlenen "Toplumsal Barış ve Siyaset İlişkisi" konferansında yaptığı konuşmada, isim vermeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, "Abdullah Öcalan için statü açığı varsa değerlendirilebilir" sözleri üzerinden eleştirmişti.

Arınç, "Bugün Apo’ya statü peşinde koşanlar önce KHK’lıların iadeiitibarını halletsinler. O sürecin karşısında değilim, yanındayım" demişti.

Arınç’ın açıklamalarına MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından sert tepki göstermişti.

Yalçın, Arınç için "siyaset fosili" ve "sabık Meclis Başkanı" ifadelerini kullanmıştı.

Yalçın paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Siyaset fosili Bülent Arınç; kendisini unutturmamak için gündemde kalmaya çalışıyor. Baltayı taşa vurmakla kalmıyor, kendi ayağına kurşun sıkıyor."