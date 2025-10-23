AKP kurucusu ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Erhürman hem Kıbrıs hem de Türkiye için önemli bir fırsattır” diyerek, Türkiye’de bazı çevrelerin seçim sürecine yanlış şekilde müdahil olduğunu savundu.

"İTİBARSIZ SANATÇILAR, CÜBBELİLER..."

“Ne yazık ki Türkiye'de bazı çevreler bu süreçte Ersin Tatar'ı açık biçimde desteklemiş; itibarı kalmamış bazı sanatçılarla, halkta hiçbir karşılığı olmayan siyasetçilerle, cübbelilerle ve sipariş anketlerle bir propaganda yürütmüşlerdir. Adeta Azerin'in seslendirdiği ‘Çırpınırdı Karadeniz’ türküsüyle oy devşirmeye çalışmışlar, ancak sonuç hüsran olmuştur.”

Arınç, Kıbrıs halkının siyasi ve kültürel yapısına dikkat çekerek, “Kıbrıs bir Akdeniz ülkesidir, kültürel dokusu ve sosyolojik refleksleri farklıdır. Milliyetçi söylemlere aşina değildir. Keşke o ziyaretlerde ‘Akdeniz Akşamları’ ya da Kıbrıslıların çok sevdiği ‘Dilirga’ türküsüyle gidilseydi; belki gönüllere daha çok hitap edilirdi” ifadelerini kullandı.