TBMM Genel Kurulu’nda bugün (11 Şubat 2026) Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yemin töreni sırasında yaşanan ve milletvekillerinin yaralanmasıyla sonuçlanan gerginliğe, siyasetin duayen isimlerinden Bülent Arınç’tan tepki geldi. Arınç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kapsamlı açıklamada, yaşananları "büyük bir üzüntü" ile takip ettiğini belirtti.

Arınç, Akın Gürlek’in daha önce yürüttüğü soruşturmalar üzerinden hedef gösterilmesinin yanlış olduğunu hatırlatarak, yemin törenindeki fiili engelleme girişimini şu sözlerle eleştirdi:

"CHP, Adalet Bakanı ile alakalı çekincelerini her ortamda yapabilir ancak Cumhurbaşkanımızın iradesi ile bakan olarak atanmış bir insanın ant içmesine fiilen engel olması düşünülemez. Sayın Murat Emir’in konuşmasıyla bu işin bitmesi gerekirdi."

5 dönem milletvekilliği ve Meclis Başkanlığı yapmış biri olarak parlamentonun saygınlığına vurgu yapan Arınç, CHP’nin protesto yöntemini yanlış bulduğunu ifade etti:

"Protesto Terk Ederek Yapılmalıydı": Arınç, eleştirilerin dile getirilmesinin ardından en fazla Genel Kurul'un terk edilebileceğini, ancak kürsü işgaline kalkışılmasının demokratik teamüllere aykırı olduğunu savundu.

"Yaralanmalar Talihsizlik": Arbede sırasında bazı milletvekillerinin yaralanmasını "Meclisimiz adına büyük bir talihsizlik" olarak nitelendirdi.

Açıklamasının sonunda ana muhalefet partisine seslenen Bülent Arınç, fiili saldırı ve kürsü işgalinin hiçbir zaman onaylanamayacağını belirterek, "CHP böyle bir tabloya sebep olmamalıydı" diyerek sözlerini noktaladı.