Cumhuriyet'in mekânsal hafızasında önemli bir yere sahip olan Mimar Kemal Ortaokulu; Başbakan Bülent Ecevit başta olmak üzere Murat Karayalçın, Altan Öymen, Çetin Altan, Orhan Pamuk, Can Dündar ve Mahfi Eğilmez gibi Türkiye'nin siyaset, edebiyat ve akademi dünyasına yön veren çok sayıda ismi mezun etti.
Yaklaşık bir asırdır Ankara'nın merkezinde, Kızılay'da eğitim veren Mimar Kemal Ortaokulu'nun Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idari binası yapılmak üzere boşaltılması kararı tartışmaları beraberinde getirdi.
VELİ VE ÖĞRENCİLER PROTESTOYA BAŞLADI
Tahliye kararına karşı çıkan ve idari bina dönüşümünü kabul etmeyen veliler süreci yargıya taşıyor. Öğle saatlerinde veliler ve öğrenciler protestoya başladı. 99 yıllık okulun idari binaya dönüştürülmesi kararına karşı düzenlenen basın açıklamasında, öğrenciler ve veliler, okulun kapatılmasını istemediklerini dile getirdi.
"ÖĞRENCİLER SINAVDAYKEN SIRALARI KALDIRMAYA ÇALIŞTILAR"
Hermann Jansen planının yeşil aksı üzerinde yer alan tarihi yapının boşaltılma süreci, iddialara göre 17 Mart 2026 tarihli bir yazıyla hızlandırıldı. Halihazırda iki sınıfın boşaltıldığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait eşyaların okula taşınmaya başlandığı belirtildi. 2023 yılında kamuoyu baskısıyla durdurulan girişimin, bu kez eğitim dönemi devam ederken aniden uygulamaya konulması büyük tepki topladı.
İddialara göre, okulun boşaltılması için görevliler sınıflara girerek öğrenciler sınavdayken sıraları kaldırmaya çalıştı. Bu duruma tepki gösteren öğrenciler okul içinden "çıkmayacağız" sloganları atarak kararı protesto ederken, dışarıda bekleyen veliler de sert tepki gösterdi.
Okul Aile Birliği üyesi Handan Çelik, " Ankara'nın kalbinde yer alan, sayısız aydın, devlet insanı ve sanatçı yetiştirmiş olan Mimar Kemal Ortaokulu, bugün bir eğitim kurumu olmaktan çıkarılmak ve idari bir hizmet binasına dönüştürülmek istenmektedir. Bu karar, sadece bir okulun kapatılması değildir. Bu karar, bir asırlık eğitim kültürünün, bir hafızanın ve çocukların geleceğinin yok sayılmasıdır. Kapatma gerekçesi olarak Kızılay bölgesinin öğrenciler için uygun olmadığı iddia edilmektedir. Oysa burası, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinin merkezi ve en güvenli noktalarından biridir" dedi.