Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, Ankara Oran Açık Hava Sahnesi’nde verdiği konser sırasında yaptığı esprili çıkışla sosyal medyada gündem oldu.

'İÇ GİTSİN'

Sahne performansı sırasında elindeki içecekle seyirciye dönerek “İçeyim mi?” diye soran Ersoy, izleyiciden gelen “İç gitsin!” yanıtı üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı.

'NASIL OLSA BEN KENDİMİ KURTARIRIM'

“Saraydan duymasınlar sizi. Nasıl olsa ben kendimi kurtarırım. ‘Hayatım, çok başım ağrıyordu, onun için bir kadeh içtim’ derim” diyerek sahnede kahkahalara neden olan Ersoy’un bu sözleri sosyal medyada çok paylaşıldı.

Konser boyunca izleyicileriyle sık sık sohbet eden ve esprili tavırlarıyla dikkat çeken Bülent Ersoy, hayranlarından büyük alkış aldı.

Sanatçının bu çıkışı, hem mizahi hem de toplumsal göndermeler içeren bir yorum olarak değerlendirildi.

Görüntüler kısa sürede binlerce kez izlendi.